In ajunul Craciunului sarbatorit marti pe stil vechi in Rusia, liderul ultranationalist rus Vladimir Jirinovski a facut luni un tur al Targului de Craciun amenajat in Piata Rosie si a impartit bani 'alegatorilor', cate o mie de ruble de persoana, numindu-i 'sarmani, orfani, iobagi si sclavi', informeaza portalul Ura.ru. 'Copii, invalizi, cine e la rand? Orfani, iobagi, sclavi', le spunea Jirinovski, liderul liderul Partidului Liberal Democrat (LDPR), impartindu-le bani. Intalnirea sa cu 'alegatorii' a fost transmisa pe Instagram de catre politician, postand o inregistrare…