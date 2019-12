Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este aglomerat pe DN1, catre statiunile montane de pe Valea Prahovei. S-au format coloane la Comarnic și Bușteni, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, valorile de trafic au inceput sa creasca pe DN 1 Ploiești - Brașov, pe sensul de urcare catre zona montana de pe Valea…

- Traficul rutier este aglomerat pe DN 1, in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei. La Comarnic și Bușteni s-au format coloane de mașini, in timp ce la Azuga și Cheia ninge.Potrivit Centrului Infotrafic, la acesta ora, pe DN1 București - Brașov, traficul rutier se desfașoara in condiții…

- S-a dat startul sarbatorilor de iarna in statiunile de pe Valea Prahovei. Pentru ca vremea tine cu amatorii sporturilor de iarna, vineri, 6 decembrie, o parte dintre partiile din Bucegi au fost deschise.

- Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit pentru Craciun oferte care pornesc de la 900 de lei și ajung la 5.100 de lei. Turiștii vor participa la pomana porcului, focuri de tabara sau vor fi colindați, potrivit Mediafax.Sinaia, Bușteni sau Azuga raman stațiunile montane cu…

- Autoritatile au emis, miercuri, un mesaj RO-Alert care semnaleza un cod rosu de vant pentru localitatile prahovene Azuga, Busteni, Maneciu, Sinaia si Valea Doftanei, iar cetatenii sunt sfatuiti sa se adaposteasca, informeaza ISU Prahova.

- Turiștii voteaza in Sinaia, Paltiniș și Baile Felix. Potrivit datelor BEC, in Paltiniș, la ora transmiterii știrii, prezența este de 123%, potrivit Mediafax.roSecția din stațiunea Paltiniș, județul Sibiu, prezența este de 123%, dupa ce 26 de oameni, cel mai probabil turiști aflați in stațiune,…

- Traficul rutier este aglomerat pe DN 1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei. Se circula in coloana in zona localitații Comarnic, precum și in stațiunea Bușteni.Potrivit Centrului Infotrafic, valorile de trafic au crescut pe DN 1 pe sensul Ploiesti catre Brasov, circulandu-se in coloana…

- In doar cateva ore, iarna isi intra in drepturi in zonele munte. Statiunile insa par total nepregatite pentru valul de turisti. Pe Valea Prahovei gasim locuri care seamana cu niste sate. Au cladiri lasate de izbeliste si partii pe care doar cornutele le curata de iarba.