- Alexandru Cicaldau (24 de ani) a fost „tricolorul” desemnat de selecționerul Edi Iordanescu (43 de ani) sa ia parte la conferința de presa dinainte de Bosnia - Romania. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru„Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…

- Romania cauta primele puncte din Liga Națiunilor in Bosnia, o naționala care a juca slab la Helsinki, unde a smuls abia in penultimul minut o remiza cu Finlanda, 1-1. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru. „Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…

- Marcel Raducanu (67 de ani) pune pe seama valorii jucatorilor prestația lamentabila din Muntenegru a naționalei (0-2). In prezent antrenor de copii și juniori in Germania, fostul mare atacant subliniaza și problemele de fond ale fotbalului romanesc. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor,…

- Nationala de fotbal a Romaniei, la primul meci oficial sub comanda selectionerului Edward Iordanescu, va incepe contra Muntenegrului intr-un sistem 4-3-3, cu Bancu, Iulian Cristea, Olaru, Andrei Ivan si Mihaila titulari, sambata seara, pe Stadionul Gradski din Podgorica, in Grupa a 3-a a Ligii B din…

- Romania va debuta azi in Liga Națiunilor, cu Muntenegru, iar selecționerul Edi Iordanescu a ales o lista de 23 de jucatori care sa fie in lotul pentru aceasta partida. Muntenegru - Romania, in prima etapa din Liga Națiunilor, se joaca azi. Partida este programata de la 21:45 și poate fi urmarita in…

- Muntenegru, prima adversara a Romaniei din Liga Națiunilor, are mari probleme de lor inaintea meciului cu „tricolorii”. Muntenegru - Romania este sambata, 4 iunie. Meciul e programat la 21:45 și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP. ...

- Selectionerul Romaniei, Edi Iordanescu, a anunțat o convocare de ultim moment la naționala pentru meciurile amicale contra Greciei și Israelului. Astfel, Deian Sorescu, jucatorul clubului Rakow Czestochowa, locul 2 in Polonia, se va alatura astazi tricolorilor in cantonament. Convocarea vine ca urmare…

