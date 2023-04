Stiri pe aceeasi tema

- In preajma sarbatorilor de Paști angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgența desfașoara tradițional „Campania de prevenire a incendiilor și situațiilor de risc in perioada sarbatorilor Pascale”. Scopul activitaților ține de informarea și prevenirea asupra situațiilor de risc a responsabililor,…

- In fiecare an de Paște și Craciun, mii de moldoveni se intorc in R. Moldova pentru a-și revedea familiile. In fiecare an, exact inainte de aceste sarbatori, leul moldovenesc „se intarește” brusc, iar toate valutele „scad”. Chiar daca leul moldovenesc e tot mai slab, și in realitatea puterea lui de cumparare…

- Paștele este in mai puțin de 2 saptamani, iar romanii au inceput deja goana dupa carnea de miel, care nu lipsește de pe mese. Cu doar doua saptamani inainte de Paște, prețul unui kilogram de carne de miel s-a majorat. Cel mai bun preț, in piețe Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine Arad, Nicolae…

- In luna aprilie a anului trecut, un cofraj de oua costa 30 lei, iar in septembrie crescusera deja prețul la 36 lei. In aprilie 2023 insa, un cofraj de oua costa in medie 45 lei, adica un adaos de 15 lei. Asta in timp ce in 2022, prețul mediu al fermierului roman a fost cel mai mic dintre toate statele…

- „Subiectul gazelor nu exercita așa influența majora in cadrul economiei cum este prezentat in spațiul public. Asta a facut parte din acea agenda a Federației Rusiei pentru a crea impresia ca bunastarea in Republica Moldova depinde de gaz și de prețul gazelor”. Declarațiile in acest sens au fost facute…

- Prețurile la miel au crescut cu cel puțin 30% fața de anul trecut din cauza scumpirii furajelor. Astfel, oierii spera sa obțina pentru mielul de Paști prețuri intre 20-25 lei/kg in viu, chiar și 27 lei/kg, iar la carcasa 40-45 lei/kg pentru a-și acoperi costurile din acest an. Și cum carnea fara os…

- Economie Prețurile produselor din Piața Alexandria s-au dublat fața de anul trecut martie 6, 2023 12:50 Dintre piețele din județ, Piața Centrala din Alexandria este, conform spuselor localnicilor, cea mai scumpa din Teleorman. Astfel, aici se regasesc alimente mai costisitoare decat altele, comercializate…

- O criza fara precedent se observa in industria mobilei din Republica Moldova. Din cauza razboiului din Ucraina, au fost blocate multe dintre importurile de materie prima. {{659416}}In plus, pretul de achizitie a materialelor s-a triplat, iar mobila vinduta in magazine e tot mai scumpa. "Este vorba in…