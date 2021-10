Stiri pe aceeasi tema

- Irina Ringaci, Iulia Leorda și Victor Ciobanu au fost premiați, astazi, de primarul capitalei, Ion Ceban, pentru reușitele la Mondiala de la Oslo. Sportivii au primit diplome și premiul banesc de 100 mii lei.

- Luptatorul moldovean de stil greco-roman Victor Ciobanu a adus acasa medalia de aur castigata la Campionatul Mondial. La revenirea din Norvegia, proaspatul campion a fost intampinat cu mare fast de rude, prieteni, colegi și oficiali ai statului.

- Sportivii moldoveni Victor Ciobanu și Irina Ringaci, care au devenit campioni mondiali la lupte greco-romane și respectiv lupte libere, ar putea primi din partea Primariei Municipiului Chișinau cite 100 000 de lei pentru performanțele pe care le-au obținut in finala mondialului de la Oslo, Norvegia,…

- Primarul capitalei, Ion Ceban a venit cu un mesaj de felicitare pentru Irina Ringaci care a devenit campioana mondiala la seniori și pentru luptatorul de stil greco-roman Victor Ciobanu. Edilul a menționat in cadrul ședinței saptamanare a Primariei ca va veni cu propunerea ca din partea municipalitații…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o felicitare pentru sportivii moldoveni care au luat aurul la Campionatul Mondial de lupte greco-romane, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Igor Grosu și-a exprimat admirația fața de Victor Ciobanu și Irina Ringaci, care au devenit campioni mondiali.…

- Luptatorul de stil greco-roman, Victor Ciobanu a caștigat aurul la Campionatul Mondial de la Oslo, Norvegia.Ciobanu l-a invins pe sportivul din Kirgizstan, Jolaman Șarșenbekov.Sportivul s-a calificat in finala Mondialului pentru a doua oara in cariera.

- Irina Ringaci si Iulia Leorda, care s-au intors acasa cu medalii de la Campionatul Mondial de la Oslo, au fost omagiate in sedinta de astazi a Parlamentului. Presedintele Legislativului, Igor Grosu a mentionat ca Irina este un exemplu pentru toata Republica Moldova.

- Premiera absoluta in sportul moldovenesc! Doua luptatoare s-au calificat in finala Campionatului Mondial de seniori. Irina Ringaci și Iulia Leorda vor lupta in aceasta seara pentru medaliile de aur la competiția de la Oslo, Norvegia.