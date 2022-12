MEHADIA – La cateva ore dupa accidentul de la Herculane in care au murit doi frați, la Mehadia, la doar cațiva kilometri, un batrin a murit pe DN 6! Polițiștii carașeni spun ca sambata seara, in timp ce un pieton in varsta de 80 de ani s-ar fi deplasat pe partea carosabila, in localitatea Mehadia, fara a purta elemente de imbracaminte reflectorizante, in loc neiluminat, a fost acroșat de un autoturism care se deplasa in direcția Caransebeș, condus de un barbat de 71 de ani. Din pacate, pietonul a decedat pe loc. Polițiștii de la Rutiera l-au testat cu aparatul etilotest pe șofer. rezultand ca…