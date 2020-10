Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de inscriere la Masura 1 a ajutoarelor de stat acordate IMM-urilor afectate de COVID-19 s-a incheiat miercuri, seara, la ora 20.00. Pana la acel moment, cei interesați puteau sa se inscrie pentru a primi microgranturi de cate 2.000 de euro. Puteau sa solicite acest ajutor firmele fara angajați,…

- Pe langa faptul ca traim vremuri tulburi, trebuie sa remarcam și ca suntem intr-o perioada plina de provocari. Intre acestea, la loc de cinste este invațamanul online. Nu vorbim acum despre toate greutațile intampinate din acest punct de vedere, probleme repetate aproape abuziv pe toate canalele media.…

- Demonii pandemiei nu au ghiare, colți și coarne. Arata mai rau decat ne-am fi putut imagina. Demonii pandemiei au intrat in viața noastra și ni se insinueaza in suflet. Frica ne incolțește și ne dezbina. Frica de covid, promovata in spoturile TV, in mediul online, presa scrisa ori panotajul stradal.…

- Plata pentru eliberarea pașapoartelor electronice simple și a pașapoartelor temporare se va efectua doar la casieriile unitatilor CEC Bank in numerar sau, dupa caz, prin intermediul POS-urilor, anunța Direcția Generala de Pașapoarte. Efectuarea platilor online prin Sistemului national electronic de…

- Fermierii care au inregistrat pierderi la culturile inființate in aceasta primavara au termen pana pe 1 septembrie pentru a depune inștiințarile la primaria de care aparțin terenurile agricole. Termenul este prevazut intr-un Ordin comun al Ministerului Agriculturii și Ministerului Afacerilor Interne…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au desfașurat activitați preventive care au avut ca scop cresterea gradului de informare a cetațenilor in vederea reducerii riscului de victimizare si de implicare a acestora in activitati infractionale. Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire…

- Zeci de oameni din Galați au fost inghesuiți intr-un microbuz care transporta marfa. Pasagerii stateau precum sardinele peste bagaje, aceștia nu au purtat nici masca de protecție in timpul cursei. Soferul nu avea licenta de transport, fiind amendat, au transmis reprezentanții IPJ Galați.40 de oameni…

- In Romania de astazi, trebuie sa fii responsabil! Trebuie sa-ți cumperi maști, cat mai multe maști la prețuri cat mai mari. Trebuie! E neaparat nevoie sa scoți banii aștia din buzunar! Fii responsabil! Baieții deștepți mai au nevoie de niste bani pentru o vila, o mașina bengoasa, pentru niște fructe…