În aer se simte un iz de iarnă Sambata, vremea continua sa se raceasca. Soarele rasare la ora 07:35. Meteorologii au emis un cod galben de precipitații pentru tot parcursul zilei. In zonele deluroase și la munte precipitațiile vor fi mixte apoi treptat se vor transforma in ninsori depunandu-se un strat bun, de zapada. Și in zonele joase ploaia se va transforma in lapovița și ninsoare. Vantul va bate slab și moderat, insa la munte viteza vantului va depași temporar 50km/h, viscolind zapada. Soarele va apune la ora 16:53. Temperaturile minime se vor incadra intre 1 și 3 grade, dar se vor resimți sub 0 grade, iar maximele in… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

