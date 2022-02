Miliardele lui Roman Abramovici s-au nascut prin 1995, iar zvonurile spun ca tanarul a reusit sa-si faca relatii la Kremlin, fiind chiar un apropiat al Tatianei Eltina, fiica fostului presedinte al Federației Ruse, Boris Elțin. Cine stie insa ce ar fi ajuns celebrul oligarh rus – care tocmai „a predat” fraiele echipei de fotbal Chelsea, constrans fiind de contextul conflitului Rusia-Ucraina, daca in familia sa n-ar fi existat oameni descurcareti… Familia oligarhului are o istorie destul de incalcita. Publicatia rusa Ekspress Gazeta nota prin anii 2000 cum, in toamna anului 1941, la Siktivkar (Rusia)…