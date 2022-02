Stiri pe aceeasi tema

- Un apel telefonic prin care se anunța amplasarea unei bombe in incinta mall-ului din Braila, primit in urma cu puțin timp, a dus la evacuarea de urgența a centrului comercial. Clienții au fost invitați sa paraseasca incinta, iar echipaje de poliție, ISU și SRI au ajuns la fața locului pentru verificari.Nu…

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Baia Mare Value Centre va invita, in perioada 11 – 14 februarie 2022, in galeria centrului comercial, la EXPO NUNTA DE LA A LA Z. Dupa aproape doi ani in care activitatea fiecaruia dintre noi a fost complet bulversata de pandemia de COVID-19, ne face placere…

- Ploiești, 12 ianuarie 2022 – Incepand cu 12 ianuarie, pasionații de shopping au ocazia de a aduce experiența de cumparaturi la un nou nivel cu SPOT, aplicația de recompensare a Post-ul Ploiești Shopping City lanseaza SPOT, aplicația care aduce puncte de loialitate și zeci de beneficii pentru clienții…

- București: Sute de garaje vor fi demolate in Sectorul 6 ArhivaFoto: Atena Teognoste. Aproape 450 de garaje vor fi demolate, în Sectorul 6 al Capitalei, pentru a se crea circa 670 de locuri de parcare. Potrivit unui comunicat dat azi publicitatii, multe dintre garajele identificate sunt…

- Poliția ofera noi detalii de la alerta cu bomba de astazi de la un centru comercial din capitala. Oamenii legii, informeaza ca la fața locului a fost gasit un pachet suspect lasat fara supraveghere și a fost scos in afara orașului pentru a fi neutralizat.(update) In urma verificarilor prin distrugere,…

- Poliția ofera noi detalii de la alerta cu bomba de astazi de la un centru comercial din capitala. Oamenii legii, informeaza ca la fața locului un pachet suspect lasat fara supraveghere și a fost scos in afara orașului pentru a fi neutralizat.

- Amenințare cu bomba la unul dintre cele mai mari mall-uri din Capitala. Sute de cumparatori și angajați au fost evacuați din centrul comercial, dupa ce polițiștii au primit un email in care era anunțata amplasarea unei bombe.

- Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Baia Mare Value Centre organizeaza, in perioada 11 – 14 februarie 2022, in galeria centrului comercial, a XV-a ediție a expoziției ”Nunta de la A la Z”. Dupa aproape doi ani in care activitatea tuturor a fost complet bulversata de pandemia de COVID-19, agenții…