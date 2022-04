Stiri pe aceeasi tema

- Va reamintim ca, in acest weekend (30 aprilie – 01 mai), SOMA Bacau desfașoara doua campanii, gratuite, de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, in Municipiul Bacau. Fiind vorba despre deșeuri pentru care se aplica reguli speciale... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa ce ieri, copii au reușit sa adune 40 de saci cu gunoaie de prin localitate, astazi a fost randul adulților din comuna Ceanu Mare. 200 de saci de deșeuri au fost colectați astfel din satele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In Targoviște continua susținut curațenia de Paște! In saptamana 11-17 aprilie, Supercom desfașoara o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase din toate cartierele municipiului. Targoviștenii care locuiesc la bloc, sunt rugați sa depoziteze deșeurile voluminoase langa platformele de precolectare…

- In perioada 12-13 aprilie se desfașoara campania „Comune Curate” in comuna Tureni, județul Cluj. Astfel, cetațenii pot preda deșeurile electrice apeland unul dintre numerele 0747326842 sau... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campania se desfașoara in perioada 4 aprilie – 4 mai 2022, sub sloganul „Vrem o țara fara deșeuri abandonate!”. „Orice loc in care deșeurile sunt abandonate este expresia nepasarii și a rușinii. Astazi sunt mii de localitați in Romania, in care gasim priveliști sufocate de deșeuri. Campania «Curațam…

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunța intreruperea alimentarii cu energie electrica la Tritenii de Jos Data intreruperii: 07.04.2022 Adresa/Localitatea:... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe 16 martie la Frata are loc colectarea selectiva a deșeurilor, anunța primaria comunei. Miercuri, 16 martie, se vor colecta deșeurile selective, este vorba despre hartie, carton, doze de aluminiu,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi, 28 Februarie, Primaria Comunei Frata a facut un anunț important in legatura cu depunerea cerilor unice de plata pe suprafața pentru anul 2022. Astfel, incepand de Marți, 1 Martie și pana in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!