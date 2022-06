Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele programate pentru weekendul 11-12 iunie in cadrul Proiectului "Strazi deschise" vor fi suspendate din cauza vremii nefavorabile, iar singurul traseu pietonal va fi instituit pe Calea Victoriei, a anuntat joi, Primaria Municipiului Bucuresti.

- Proiectul "Strazi Deschise" se muta, in acest sfarsit de saptamana, din centru in cartiere, mai exact in Bucureștii Noi, potrivit primarului general al Capitalei, Nicusor Dan. Astfel, in acest weekend Calea Victoriei si Bulevardul Kiseleff nu devin pietonale.

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a transmis ca oamenii nu se vor mai putea plimba liber pe Calea Victoriei din București in weekendul 4-5 iunie, pentru ca proiectul „Strazi Deschise” se va muta pe Bulevardele Bucureștii Noi – Parc Bazilescu. „In acest sfarșit de saptamana proiectul Strazi Deschise se…

- In acest weekend, in Chișinau vor fi organizate diverse targuri cu produse autohtone.Potrivit reprezentanților Primariei Chișinau, in preajma Porților Sfinte va avea loc „Targul meșterilor populari", in intervalul orelor 10:00-18:00, unde iși vor expune lucrarile

- A venit primavara, și nu doar calendaristic, ci și la nivel de temperaturi, astfel ca nu sunt puțini bucureștenii care au in plan sa iasa la plimbare, prin oraș, la sfarșit de saptamana, pentru a se deconecta dupa zilele de lucru. In tot acest context, s-a aflat ca de luna viitoare, in Capitala ar urma…

- „In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”! In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii și turiștii care ajung in Capitala.Noutatea…

- Sambata, intre orele 08:00-14:00, va fi sistata circulația rutiera pe strada A. Mateevici, tronsonul cuprins intre strada N. Iorga - str. Sfatul Țarii. Traficul va fi suspendat in legatura cu executarea lucrarilor silvotehnice.