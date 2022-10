In acest week-end ceasurile se dau inapoi cu o ora Schimbarea orei și trecerea la ora de iarna in 2022 are loc la sfarșitul acestei saptamani, mai precis in noaptea de 29 spre 30 octombrie, cand ceasurile se dau inapoi cu o ora și ora 4:00 devine ora 3:00. Duminica, ziua va avea 25 de ore, fiind cea mai lunga a anului. Trecerea la ora […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea la ora de iarna in 2022 se face in ultimul weekend din luna octombrie, in noaptea de 30 spre 31 octombrie. Ceasurile se dau inapoi cu o ora, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Duminica, ziua va avea 25 de ore in loc de 24, fiind cea mai lunga din an. Schimbarea orei se face de doua ori pe an, in…

- Trecerea la ora de iarna, in noaptea de 29 spre 30 octombrie, ceasurile se dau inapoi cu o ora și ora 4:00 devine ora 3:00, duminica, ziua va avea 25 de ore The post Trecerea la ora de iarna, in noaptea de 29 spre 30 octombrie, ceasurile se dau inapoi cu o ora și ora 4:00 devine ora 3:00. first appeared…

- Schimbarea orei si trecerea la ora de iarna in 2022 are loc la sfarsitul acestei saptamani, mai precis in noaptea de 29 spre 30 octombrie, cand ceasurile se dau inapoi cu o ora si ora 4:00 devine ora 3:00. Duminica, ziua va avea 25 de ore, fiind cea mai lunga a anului. Trecerea la ora de iarna are…

- Ora de iarna 2022. Ce se intampla in weekend cu ora de iarna. Ce s-a decis la Bruxelles cu schimbarea orei Romania trece la ora de iarna in noaptea de 29 spre 30 octombrie 2022. Astfel, ceasurile se dau inapoi cu ora, iar ora 04:00 devine ora 03:00.Ora de iarna 2022: Trecerea la ora de iarna se face…

- ORA de IARNA 2022: Cand se dau ceasurile inapoi și vom avea cea mai lunga zi din an. Cum ne poate afecta schimbarea In curand, Romania va trece la ora de iarna. Ceasurile se dau inapoi, astfel incat ora 4.00 devine ora 3.00. Sunt doua schimbari de ora intr-un an, in martie și in octombrie, motivul principal…

- Ora de iarna 2022 este momentul in care ceasurile se dau inapoi și Romania revine la ora Europei de Est + 2 UTC. Ora de iarna este considerata ora standard. Afla cand se schimba ora și cum ne influențeaza aceasta schimbare.Ora de iarna 2022. Cand se schimba oraTrecerea de la ora de iarna 2022 se face…

- Am primit cu multa tristețe vestea trecerii la cele veșnice a domnului Bernardus Theodorus Johannes Theissen, in urma unei scurte suferințe. Domnul Ben, cum era cunoscut de toți, a fost un mare iubitor al poporului roman și un apropiat al comunitații turdene. Alaturi de soția sa Maria (Ria) Theissen…

- Gabriela, o minora in varsta de doar 13 ani, a fost omorata pe trecerea de pietoni de un sofer prea grabit. Acesta conducea masina pe Calea Bucuresti, din Targoviste, cu peste 120 de km/h, potrivit anchetatorilor.