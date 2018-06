Stiri pe aceeasi tema

- Toti agentii de politie din localitatea mexicana Ocampo (centru), unde saptamana aceasta a fost asasinat un candidat la primarie, au fost dezarmati si arestati pentru efectuarea unei anchete interne, au declarat autoritatile locale duminica. „Toti sunt interogati, procedandu-se conform legii la o ancheta…

- Politistii vasluieni de la Sectia 1 Politie Rurala au inceput cercetarile in cazul a doi adolescenti, unul de 18 de ani, din comuna Puscasi, iar cel de-al doilea de 17 ani, din Laza, acuzati savarsirea infractiunii de talharie. Fapta a fost comisa in noaptea de 20 spre 21 aprilie, victima fiind un barbat…

- Ieri, 19 aprilie 2018, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au continuat cercetarile in legatura cu 5 tineri din Blaj, banuiti de comiterea unui furt din locuinta, petrecut la Cistei, cu un prejudiciu de 10.000 de lei, fapta ce ar fi fost comisa in noaptea de 17/18 decembrie 2017. In urma investigatiilor…

- Politistii din Blaj au continuat cercetarile in legatura cu tinerii din Blaj retinuti pentru furt din locuinta si au stabilit ca acestia sunt banuiti si de comiterea altor doua furturi. 4 dintre acestia vor fi cercetati in stare de arest preventiv. La data de 19 aprilie 2018, politistii Sectiei 5 Politie…