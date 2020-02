In acest an, prin programul Rabla se pot cumpara si motociclete In acest an, programul Rabla se va aplica si pentru motociclete, prima de casare fiind de 3.500 de lei, a anuntat marti ministrul Mediului, Costel Alexe.



El a precizat ca si cei care aleg sa isi caseze o masina veche isi pot achizitiona pe baza voucherului primit o motocicleta.



"Acest mijloc de transport este din ce in ce mai folosit, este mai putin poluant, trebuie sa sprijinim acest mijloc de transport. Am avut multe discutii pe aceasta tema cu asociatii ale motociclistilor. Se poate achizitiona o motocicleta si la schimb cu casarea unui vehicul, orice fel de vehicul, noi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al STB, Andrei Creci, a anuntat ca intentioneaza sa mareasca pretul calatoriei si ca spera ca acest lucru sa se intample anul acesta. Pretul ar urma sa fie 2,5 lei, potrivit acestuia, care a adaugat ca in acest fel veniturile STB ar creste cu 6-7 milioane de lei. In acelasi…

- Incepand de astazi, Fiscul trebuie sa ridice automat popririle pe conturile bancare, dupa ce ordonanta de urgenta ce a modificat Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare. Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.…

- Guvernul german se afla in posesia unor probe care arata ca Huawei, primul producator mondial de echipamente de telecomunicatii, a colaborat cu serviciile chineze de informatii, dezvaluie in editia de miercuri Handelsblatt. "La sfarsitul lui 2018, Statele Unite ne-au trimis informatii potrivit…

- Politia a retinut 185 de activisti ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion, dupa ce acestia au manifestat, sambata, la salonul auto din Bruxelles, in semn de protest fata de rolul industriei auto in emisiile de dioxid de carbon, relateaza Reuters. Protestul a venit la doar cateva zile…

- Orasul german Munchen a declarat stare de "urgenta climatica" si intentioneaza sa atinga "neutralitatea climatica" pana in anul 2035. "Este un obiectiv foarte ambitios", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al departamentului de politici climatice, Jens Roever, dupa decizia consiliului…

- Ministrul liberal de Finante, Florin Citu, a comentat, luni dimineata, faptul ca Senatul va dezbate motiunea simpla a PSD indreptata impotriva sa. Florin Citu a declarat la RFI Romania ca va merge in Parlament cu documente, care vor demonstra ca cifrele din ultimii trei ani au fost ascunse.…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Ministrul de Externe german Heiko Maas a pledat pentru dezarmare nucleara in timpul unei vizite efectuate vineri in orasul japonez Hiroshima, dar s-a pronuntat impotriva unei retrageri unilaterale a armelor atomice stationate de catre SUA in Germania, informeaza agentia DPA. ''Nu are rost…