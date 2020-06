Universitatea de Vest din Timisoara, cea mai importanta universitate comprehensiva din vestul Romaniei, este pregatita pentru desfașurarea admiterii online, grupand intr-o singura adresa web toate datele necesare pentru informare, pre-inscriere, inscriere, clasificare și confirmare a locurilor, in cadrul admiterii 2020, pentru toate programele de studii ale celor 11 facultați componente. UVT este prima universitate din […] The post In acest an, prin accesarea platformei admitere.uvt.ro, candidații sunt mai aproape ca oricand de viața studențeasca appeared first on Gazeta din Vest .