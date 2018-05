Stiri pe aceeasi tema

- Hitul ”Miami” al lui Manuel Riva featuring Alexandra Stan, care a fost saptamani intregi in Billboard charts, devine imnul festivalului NEVERSEA 2018. Manuel Riva este in industria muzicala de foarte multi ani, facand parte din proiecte de succes si a inceput acest proiect in urma cu doi ani, timp in…

- La mai putin de doua luni pana la festivalul NEVERSEA, organizatorii au pregatit inca o surpriza pentru fanii festivalului.In acest an NEVERSEA are si un imn oficial compus de Manuel Riva si Alexandra Stan. Manuel Riva se simte onorat ca una din piesele sale a ajuns imnul oficial al celui mai mare festival…

- La mai puțin de doua luni pâna la festivalul NEVERSEA, organizatorii au pregatit înca o surpriza pentru fanii festivalului. În acest an NEVERSEA are și un imn oficial compus de Manuel Riva și Alexandra Stan. Manuel Riva se simte onorat ca una din piesele sale a ajuns imnul…

- Ionela Prodan a murit. Spitalul Elias, acolo unde era internata artista, a dat publicitații un comunicat de presa. IOnela Prodan a murit in urma unui stop cardiorespirator iresuscitabil. Artista fusese internata pe 16 martie, in stare grava. Ulterior, a intrat in coma. ”Doamna Ionela Tanase (Prodan)…

- Iritata de faptul ca iubitul sau a flirtat cu Ana Baniciu, Gina Pistol ar fi decis sa ii dea o lecție lui Smiley, alegand sa puna distanța intre ei. Speriat, insa, ca ar putea sa o piarda pe blondina, cantarețul ar fi hotarat, la randul lui, sa faca un pas important in relație, cerandu-i iubitei […]…

- Dupa ani buni de așteptari, Spotify intra oficial in Romania din 12 martie 2018. Așa ca poți sa-ți faci deja cont, daca n-ai pe alte servicii, scriu cei de la Playtech.ro. Au trecut cațiva ani de cand au inceput sa apara zvonurile cu privire la intrarea Spotify in Romania, dar pana acum, totul a ramas…

- Raportul prin care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiției la aproape 24 de ore de cand a fost citit public. Și asta pentru ca site-ul oficial al ministerului a cedat…