Anul acesta, pentru 10 zile, atelierele lui Moș Craciun se muta la Palatul Principilor Transilvaniei. Tun de zapada artificiala, povești de iarna, dorințe ferecate cu sigiliu de ceara și brazi impodobiți cu podoabe de altadata, la prima ediție a evenimentului Craciunul la Palat. In perioada 13-22 decembrie 2023, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, […] The post In acest an, atelierele lui Moș Craciun se muta la Palatul Principilor Transilvaniei first appeared on Alba Iulia Info .