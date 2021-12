În această seară vine Moș Nicolae. Cine a fost și de ce lasă cadouri copiilor în ghetuțe In aceasta seara copiii iși pregatesc ghetuțele și-l așteapta nerabdatori pe Moș Nicolae. Puțini știu probabil ca Sfantul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor și de aceea an de an tradiția este ca cei mici sa primeasca pe 6 decembrie dulciuri și cadouri. Cine este Sfantul Nicolae? Sfantul Nicolae, episcop de Myra, este considerat ocrotitorul copiilor, al marinarilor, al brutarilor și al femeilor care inca nu și-au gasit sortitul. Legenda spune ca Sfantul Nicolae s-a nascut intr-o familie instarita din Patara provincia Lichia, unde se afla astazi Turcia. Familia i-a oferit o educație aleasa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

