- ECHINOCȚIU de toamna 2022: Noaptea devine din ce in ce mai lunga. Semnificațiile momentului de inceput al toamnei astronomice Pe 23 septembrie, a inceput oficial toamna, din punct de vedere astronomic. Este vorba despre echinoctiul de toamna, momentul in care longitudinea astronomica a Soarelui este…

- In ce zile din saptamana cad Craciunul și Anul Nou, anul acesta. Mini-vacanța, sarbatorile și zilele libere din decembrie 2022 Sarbatorile de Craciun și Anul Nou cad in acest an in weekend, ceea ce inseamna ca romanii nu vor mai beneficia de mini-vacanțele de pana acum. Ajunul Craciunului și Craciunul…

- Luminile din centrul Clujului au creat un fenomen spectaculos sambata seara. Turla și crucea bisericii Sfantul Mihail au fost reflectate pe cerul inorat, efectul creat fiind unul special. Biserica este iluminata excelent dupa terminarea lucrarilor de restaurare a monumentului. Crucea a fost curațata,…

- CSM Suceava a reușit doua rezultate bune in primele meciuri din turneul play-out al Ligii Naționale de rugby, chiar daca in ambele a evoluat in deplasare. Elevii antrenorului Marcel Colțuneac au remizat cu colegii de la RC Gura Humorulu, 20-20 și au caștigat pe terenul celor de la CSU Alba iulia cu…

- Joi, temperaturile sunt in scadere. Soarele rasare la ora 06:47. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile se vor intensifica pe toata perioada zilei. Se vor inregistra ploi torențiale insoțite de descarcari electrice, iar vantul va sufla slab și moderat cu intensificari temporare. Soarele va…

- PERSEIDE 2022: cand va putea fi observat fenomenul astronomic. Spectacol pe cerul de vara Maximul curentului de meteori Perseide va putea fi observat in acest an in luna august. Cele mai multe ”stele cazatoare” vor fi in noaptea de 12 spre 13 august, la ora 4.00 TLR. Cu o noapte inainte vom putea observa…

- Vineri, valorile termice vor fi și mai ridicate. Soarele rasare la ora 5:58. Dupa amiaza se instaleaza canicula, iar disconfortul termic va fi accentuat pe arii extinse. Cerul va fi mai mult senin, doar seara vor aparea cațiva nori, iar vantul va sufla slab și moderat. Soarele va apune la ora 21:11.…

