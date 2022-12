În această perioadă: Cum stăm cu locurile de muncă vacante în Maramureș (VIDEO) La nivelul AJOFM Maramureș sunt disponibile aproximativ 285 locuri de munca vacante, cele mai multe destinate șomerilor fara studii superioare. ”La aceasta data sunt disponibile in jur de 285 locuri de munca vacante, care pot fi accesate pe site-ul agențioei noastre. Din aceste locuri de munca, 25 sunt destinate șomerilor cu studii superioare, iar aici vorbim despre șomerii care au studii in domeniul economic, de asemenea cei care au studii in domeniul IT, mai sunt sunt doua locuri de munca pentru psiholog, pentru tehnician aparate electronice și pentru specialist recrutare resurse umane. Pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

