În această noapte, Lugojul iese din carantină! Prefectul Liliana Oneț a convocat, in aceasta dupa-amiaza, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia a fost abordata situația epidemiologica din municipiul Lugoj. “Conform analizei prezentate de Direcția de Sanatate Publica Timiș a reieșit faptul ca rata de infectare/1000 de locuitori a scazut de la instituirea carantinei. Totodata, a fost primit avizul Institutului Național de Sanatate Publica, conform caruia nu se mai impune prelungirea carantinarii pentru municipiul Lugoj, acesta ieșind din carantina in data de 5 decembrie ora 0.00”, au anunțat… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

