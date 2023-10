Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Astfel, in aceasta noapte, ora 4.00 devine ora 3.00. Descopera cum ne influențeaza trecerea la…

- Trecerea la ora de iarna in anul 2023 va avea loc in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie.Ceasurile se vor da inapoi cu o ora, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Astfel, ultima zi de duminica din luna octombrie va fi cea mai lunga din acest an, avand 25 de ore.Ora de iarna este numita…

- Trecerea la ora de iarna 2023 are loc in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie. Ceasurile se dau inapoi cu o ora, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Astfel, ultima zi de duminica din luna octombrie va fi cea mai lunga din acest an, avand 25 de ore. Fenomenul are un impact semnificativ…

- In noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie, Romania va trece la ora de iarna, iar mulți oameni vor resimți fizic sau mental aceasta schimbare aparent minora. Trecerea la ora de iarna 2023 in Romania se face in ultima duminica din luna octombrie iar schimbarea efectiva a orei va…

- Diferența fața de anul trecut este ca acum trecerea are loc in noaptea de 28 spre 29 octombrie, in vreme ce anul trecut s-a produs in noapte de 29 octombrie spre 30 octombrie. Schimbarea orei este fenomenul care are un impact semnificativ asupra oamenilor, iar mulți sufera in primele zile de simptome…

- Schimbarea orei este fenomenul care are un impact semnificativ asupra oamenilor, iar mulți sufera in primele zile de simptome diverse precum iritabilitate, insomnie sau oboseala in timpul zilei.Anul acesta, trecerea la ora de iarna are loc in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie.Ceasurile…

- Ora de iarna 2023: Cand se dau ceasurile cu o ora inapoi anul acesta Ora de iarna 2023: Cand se dau ceasurile cu o ora inapoi anul acesta Trecerea la ora de iarna se va face anul acesta in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact in noaptea dintre 28 și 29 octombrie. Astfel, ora 4.00 a dimineții…

- Trecerea la ora de iarna 2023 are loc in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie. Ceasurile se dau inapoi cu o ora, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Astfel, ultima zi de duminica din luna octombrie va fi cea mai lunga din acest an, avand 25 de ore. Fenomenul are un impact semnificativ…