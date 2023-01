Stiri pe aceeasi tema

- Sapte romani, intre care trei copii, au fost raniti in accidentul de autocar produs luni pe autostrada A13, in dreptul orasului Padova, Italia, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. Conform MAE, un reprezentant al Consulatului General al Romaniei la Trieste s-a deplasat la Padova si se afla in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care s-a interesat de situatia romanilor implicati in accidentul din Italia, a precizat ca sapte persoane au fost ranite, trei fiind copii. Viata acestora nu este, insa, pusa in pericol. De asemenea, MAE a transmis ca un alt autocar transporta restul pasagerilor…

- ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei in Republica Italiana si Consulatul General al Romaniei la Trieste s-au autosesizat ca urmare a informatiilor aparute in mass-media, cu privire la un accident rutier care a avut loc pe 16 ianuarie 2023, in Republica Italiana, pe autostrada…

- Un avion de pasageri care zbura de la Birmingham (Regatul Unit) la Bucuresti a aterizat vineri dimineata pe aeroportul Vaclav Havel din Praga, din cauza nasterii unui bebelus, care a avut loc in cele din urma la bord, informeaza Radio Praga. „La ora 01:14, aeroportul din Praga a fost informat ca un…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a autosesizat in urma informațiilor aparute in mass-media locala referitoare la un accident rutier, produs in cursul zilei de 3 decembrie 2022, in care a fost implicat un microbuz care transporta pasageri…

- Primele doze de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Anunțul a fost facut de Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit Ministrului Sanatații, vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele…

- Nu au fost identificați cetațeni romani printre victimele exploziei de duminica de la Instabul pana la acest moment, a anunțat MAE – Ministerul Afacerilor Externe, conform informațiilor transmise de autoritațile locale catre reprezentanții consulari. MAE susține ca s-a autosesizat, prin Consulatul General…