- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 au insumat 2.148.200, in scadere cu 61,8% fata de perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019. Din numarul total de sosiri, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, sosirile turistilor romani in structurile de…

- In luna iunie, comparativ cu iunie 2019, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut cu 74,5%, iar innoptarile cu 76,4%, anunța INS. Sosirile vizitatorilor straini au scazut cu 68,7%, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani cu 68.1%.

- In mai 2020, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din județul Alba au inregistrat scaderi cu 95,6%, iar innoptarile cu 96,4%. Potrivit Direcției Regionale de Statistica Alba, indicele de utilizare neta a locurilor…

- Hotelierii spanioli au anunțat, luni, ca se ofera sa plateasca testele COVID ale turiștilor straini, intr-un efort de a-i atrage pe vizitatori și de a salva industria turistica, puternic afectata de pandemie, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce Marea Britanie a anunțat ca toti calatorii care sosesc…

- Cu peste o mie de cazuri noi intr-o singura zi, Romania este acum in topul nedorit al tarilor europene cu cele mai multe imbolnaviri raportate zilnic. Daca in urma cu doar o luna ne aflam in coada clasamentului, incet-incet am depasit țari precum Italia sau Franta, care raportau mii de bolnavi pe cand…

- Jucatorii din liga profesionista de fotbal american vor fi testati zilnic pentru Covid-19 cel putin in primele doua saptamani din stagiile de pregatire din pre-sezon, conform conventiei dintre responsabilii NFL si sindicatul jucatorilor (NFLPA), informeaza AFP.Allen Sills, medicul sef al NFL,…

- Numarul turiștilor care au ajuns in județul Cluj in lunile aprilie - mai a scazut cu 96% -98% fața de aceeași perioada a anului trecut, din cauza epidemiei.Direcția Județeana de Statistica Cluj anunța ca in luna aprilie sosirile inregistrate in unitațile de cazare din județ au insumat doar…