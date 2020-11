Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta pandemie ne-a afectat pe toti din numeroase puncte de vedere, fie ca e vorba de viata personala sau cea profesionala. Totusi, s-au gasit numeroase solutii pentru a putea sa ne continuam viata de zi cu zi intr-un mod cat mai normal posibil si, in acelasi timp, sa avem grija de sanatatea noastra.…

- Viata este mai frumoasa fara datorii, mai linistita si fara stresul generat de rate, insa cati dintre noi pot sa traiasca decent sau confortabil fara sa faca din cand in cand un credit? Multi cauta cele mai bune solutii pentru un imprumut la banca si nu este nimic rau in asta, mai rau este cand nu isi…

- Giulia Nahmany a intrat in Ferma. Orașeni vs. Sateni pentru a-și testa forțele, dar și pentru a-și gasi limitele. In multe situații a facut apel la fiicele ei, Stephanie și Caroline, pentru a-i da puterea de a merge mai departe.

- Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Te simti chiar creativ si cauti moduri noi pentru a te imbunatati la tot pasul. In conversatiile din jurul tau, asigura-te…

- Fiecare femeie viseaza la un corp suplu și tonifiat și multe dintre noi am incercat cel puțin o data in viața una dintre cele mai recomandate diete de slabit. Varietatea dietelor este larga și avem de unde alege, in funcție de stilul nostru de viața și de obiectivele pe care ni le propunem. Iata 18…

- Berbec In ceea ce ii privește pe nativii Berbec, o perioada proasta le influențeza considerabil ritmul și productivitatea. Pentru a depași cu succes o astfel de perioada trebuie sa iți setezi obiective mai mici și realizabile astfel incat sa le poți indeplini. Horoscop WEEKEND 4-6 SEPTEMBRIE…

- Impactul pandemiei de COVID-19 asupra economiei se resimte deja de luni bune. Numeroase firme au fost puse in situația de a trimite angajați in șomaj tehnic, in timp ce altele care nu s-au incadrat pentru aceasta facilitate au ales sa faca concedieri...