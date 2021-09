În a doua decadă a lunii, vremea se menține caldă Luni, zi frumoasa și calda. Soarele va rasari la ora 07:02. Dimineața, nu va lipsi ceața, in zonele joase. Peste zi cerul va fi variabil spre senin, doar la munte se anunța ceva ploi slabe cantitativ și de scurta durata. Soarele va apune la ora 19:46. Temperaturile minime se vor situa intre 13 și 10 grade, ir cele maxime intre 24 și 26 de grade. Marți, ne așteapta o zi superba. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

