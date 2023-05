Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai intrebat vreodata de ce cainele tau ii linge des pe oamenii cunoscuți? Specialiștii in comportamentul canin au analizat gestul și au cateva teorii interesante despre semnificația sa. Ce vrea animalul sa transmita in acele momente. Ce vor sa transmita cainii Este un gest pe care mulți caini il…

- Alexander Kostov a fost intrebat, marti, la Prima News, care este adevarul in privinta cormoranilor deoarece lumea radea cand ministrul Agriculturii, Petre Daea, vorbea despre aceste pasari. “Domnul Daea a avut mare dreptate. Cormoranii, cel putin pentru productia de ciprinide, sunt principala problema.…

- Potrivit acestuia, „Gazprom”, care a fost angajat in cercetari cu permisiunea Danemarcei, nu s-a limitat la a studia chiar locul exploziei - nava a mers mai departe și, dupa 30 km, a gasit o coloana suspecta la joncțiunea conductelor. „Specialiștii cred ca aceasta ar putea fi o antena pentru recepționarea…

- Oameni cunoscuți din fotbalul romanesc au rememorat momentele dramatice din acea seara de vineri. Mircea Lucescu era cu Dinamo in cantonament, soția, Neli, și fiul, Razvan, erau in Capitala și s-a panicat teribil. Ienei era blocat la Mamaia, Carțu a dormit cu cei de la U Craiova in autocar dupa seism,…

- Oamenii de știința declara despre imposibilitatea de a menține temperatura medie a planetei la un nivel acceptabil. Detaliile studiului efectuat de fizicienii climatici de la Institutul de Științe de baza din Coreea sint furnizate de Science Alert. Potrivit acestuia, rezolvarea acestei probleme, chiar…

- Manifestațiile au avut loc in mai multe capitale europene. La Paris, Turnul Eiffel a fost aprins in culorile steagului Ucrainei.Oamenii au ieșit in strada și la New York, in Statele Unite."Sunt trista, dar increzatoare. Cred ca Rusia trebuie oprita și intreaga lume trebuie sa faca tot ce poate pentru…

- Potrivit datelor publicate luni, in China se afla 16 dintre cele 20 cele mai vulnerabile regiuni ale lumii in ceea ce privește clima, unele dintre cele mai importante centre de producție din lume fiind expuse riscului creșterii nivelului apelor și al condițiilor meteorologice extreme, scrie CNN . Statul…

- "Despre diferența dintre cutremurele de suprafața (Oltenia) și cele de adancime medie (Vrancea).???????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????? (14 februarie - n.r.) ???????????? ???????????????????????????? ne demonstreaza foarte vizibil cat de puternica poate fi mișcarea…