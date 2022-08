Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala „Apele Romane” a anuntat, marti, ca, alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, reuseste sa mentina coeficientul de umplere de peste 70% in principalele 40 de lacuri, mai exact la 73,61%. In total, 779 de localitati au restrictii la alimentarea cu apa. Debitele Dunarii au scazut…

- Rezerva de apa din principalele 40 de lacuri de acumulare ale Administrației Naționale „Apele Romane” iși menține tendința de scadere pana la sfarșitul lunii iulie. Alimentarea cu apa este restricționata in aproape 300 de localitați din Romania.

- Apele Romane precizeaza ca seceta nu a atins amploarea din 2003 Foto: Arhiva. Seceta din aceasta perioada afecteaza în special orasele mici si zona rurala, acolo unde retelele de apa si canalizare sunt subdimensionate sau inexistente, atrage atentia Administratia Nationala „Apele…

- Debitul fluviului Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in usoara crestere pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 3.000 metri cubi pe secunda (mc/s), exceptand ultima zi a intervalului cand va fi in scadere la 2.900 mc/s, arata prognoza realizata de Institutul National…