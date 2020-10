Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Alba a prezentat, vineri, situația actualizata a incidenței cazurilor de COVID-19 in județ, pentru perioada 9-22 octombrie. Este situația cazurilor noi in intervalul ultimelor 14 zile, raportate la mia de locuitori. La nivelul județului Alba, incidența cazurilor noi de COVID-19…

- Doua localitati din judetul Brasov, respectiv orasul Victoria si comuna Cristian, au depasit pragul de 4 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Alte cinci au o incidenta cumulata a cazurilor de peste 3 la mia de locuitori, a informat astazi Institutia Prefectului, potrivit Agerpres. Alte 14 localitati,…

- Incidenta cumulata a cazurilor confirmate de COVID-19 la 1.000 de locuitori pentru ultimele 14 zile, in judetul Brasov, este de 1,64, in 21 de localitati acest indice fiind mai mare de 1,5 la mia de locuitori, a informat, vineri, Institutia Prefectului.Conform sursei citate, cea mai mare incidenta…

- In 17 localitati din judetul Brasov, inclusiv municipiul resedinta, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 este de peste 1,5 la 1.000 de locuitori, a informat, astazi, Institutia Prefectului. In municipiul Brasov, incidenta cumulata a cazurilor este 1,62. In judetul Brasov, astazi, 318 pacienti…

- DSP Alba a dat publicitații incidența cazurilor noi la mia de locuitori, valabila in data de 8 octombrie. Potrivit documentului, comuna Ciugud ramane pe primul loc, cu cel mai mare procent: 16,69 la mie, urmata de Galda de Jos cu 15,10. Orașul Aiud ajunge la o incidența de 5 cazuri noi la mia de locuitori…

- Un numar de 12 localitati din judetul Sibiu au incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus, in ultimele 14 zile, mai mare de 1/ 1000 de locuitori, inclusiv municipiul Sibiu. In patru localitati cu rata ai mare de 1,5, CJSU Sibiu a decis obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, interzicerea…

- Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Suceava, din cele 114 de unitați administrativ teritoriale din județ 27 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 25 au cate un caz in evoluție, 40 au sub cinci cazuri in evoluție, 11 au sub zece cazuri in evoluție iar 11 au peste zece cazuri…

- In funcție de situația epidemiologica generala, de particularitațile regionale și locale, autoritațile implicate in gestionarea prevenirii imbolnavirilor vor pune in aplicare urmatoarele scenarii: Scenariul 1 Organizarea și desfașurarea activitații cinematografelor este permisa fara…