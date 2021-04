O familie de tineri, din Polonia, care s-a mutat in Marea Britanie pentru a incepe o noua viața acolo, a reușit performața de a transforma o casa veche, neingrijita de peste 30 de ani, intr-o locuința de vis. Ewelina Mejka (36 ani) și soțul ei, Przemyslaw (33 ani), au cumparat o casa lasata in paragina in Rugby, Warwickshire, Marea Britanie, in 2018, cu 155.000 de lire sterline. Dupa șase saptamani, cei doi au renovat casa, aducandu-i un plus de valoare de 45.000 de lire și transformand-o complet in caminul la care au visat dintotdeauna. „Casa era intr-o stare deplorabila. Acolo locuia o batrana…