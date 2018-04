Stiri pe aceeasi tema

- Piromanul care a incendiat 8 masini in Capitala a fost prins, la mai bine de o saptamana de la incident. Barbatul de 45 de ani a fost retinut si se afla acum la audieri. Din primele informatii, acesta a fost prins in Sectorul 1 al Capitalei.

- Politia a facut publice, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu barbatul suspectat ca sambata trecuta ar fi incendiat opt masini in Sectorul 1 al Capitalei. Politistii spun ca au vizionat in ultimele zile inregistrari video de pe aproape 200 de camere de supraveghere si au audiat mai multi martori…

- Primul incendiu a fost anuntat sambata noapte la ora 23 la 112, informeaza Romania TV. Pompierii au ajuns undeva in sectorul 1, unde 3 masini ardeau cu flacara, iar o a patra masina era afectata de caldura degajata de la celelalte autoturisme. Citeste si Un bucurestean a reclamat la Politie…

- Un accident rutier s-a produs ieri seara pe strada Valea Crucii din sectorul Botanica al Capitalei. Șoferul unui microbuz in varsta de 38 de ani, nu s-a asigurat in timp ce a ieșit la depașire și a lovit doua mașini.

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat, marti, ca o femeie a cazut cu liftul intr-un bloc de pe strada Mendeleev din Sectorul 1 al Capitalei. Ea a fost transportata la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, fiind constienta. La fata locului au actionat…

- Un accident rutier a avut loc duminica dupa-amiaza in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp. Trei persoane au fost ranite, intre acestea fiind si soferul, care a ramas blocat intre fiarele autoturismului, informeaza news.ro.Potrivit…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor.Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin.