- Dupa 5 ani de chin și stres, timp in care a fost realmente harțuit de Agenția Naționala de Integritate, pe baza unor legi imbecile, imperfect și prost interpretate, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, a caștigat procesul cu ANI. Inalta Curte de Casație și Justiție a desființat…

- Fiul patronului companiei Cris-Tim, cel mai mare producator de mezeluri din Romania, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri. Vlad-Cristian Timiș a fost reținut in urma unui flagrant organizat de DIICOT, relateaza Gazeta de Sud. Fiul lui Radu Timiș a fost arestat preventiv marți seara, 14…

- In anul 2020, Inalta Curte de Casație și Justiție decide ca administrațiile locale din Romania au aplicat incorect impozitarea pe cladiri firmelor care administreaza parcuri eoliene. In baza sentinței definitive a Curții Supreme, la nivel național sunt acționate in instanța 200 de primarii. Doua dintre…

- Regimul fiscal al tranzacțiilor cu monede virtuale a fost clarificat, in mare masura, in Romania odata cu apariția Legii 30/2019 care, printre altele, reglementeaza modul de impozitare a veniturilor obținute din astfel de tranzacții, reiese dintr-o analiza a reprezentanților Deloitte Romania, Raluca…

- Politistii si procurorii efectueaza, vineri, sapte perchezitii in Capitala, intr-un dosar privind organizarea de catre o asociatie a unor programe de studii universitare de masterat fara a detine detin avizele sau acreditarile Ministerului Educatiei. Potrivit unui comunicat al PICCJ, procurorul de caz…

- Senatorul PNL Roberta Anastase a cazut cu scaunul, marți, la conferința județeana de alegeri din PNL Prahova, la care participa și liderul partidului, Ludovic Orban, aflat in turneu prin filiale in incercarea de a-și convinge colegii sa il voteze la congresul din septembrie. Incidentul a avut loc…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile privind transferul magistratilor si reducerea vechimii procurorilor de la DNA si DIICOT, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR. Potrivit surselor citate, judecatorii…

- Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania (AFDPR) in parteneriat cu Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) si Fundatia „Doina Cornea“ din Cluj, organizeaza in colaborare cu Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a opta campanie…