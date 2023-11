Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si noua de unitati de invatamant din judetul Constanta vor avea cursurile suspendate si marti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean. Potrivit acestora, școlile sunt in mediul rural, din localitati afectate de viscolul puternic.

- Ministerul Educatiei a organizat, in cursul zilei de astazi, 27 noiembrie, o videoconferinta cu inspectorii scolari generali din judetele Braila, Calarasi, Constanta, Galati si Tulcea, judetele in care activitatea didactica cu prezenta fizica este suspendata pe parcursul acestei zile din cauza conditiilor…

- Potrivit unui material publicat de Edupedu.ro, toate instituțiile de invațamant preuniversitar din județul Braila vor fi inchise maine, 27 noiembrie, din cauza vremii nefavorabile. Reamintim ca ANM e emis atenționare cod roșu de vreme severa pentru județele Braila, Tulcea, Galați și Constanța, insa…

- Cursurile in judetul Braila sunt suspendate luni, din cauza ninsorii si viscolului puternic. Conform ISU Braila, prin hotarare de CJSU, luni sunt anulate cursurile in toate unitatile de invatamant din judet.Judetul Braila se afla sub cod rosu de ninsori si viscol pana duminica seara, toate…

- In aceasta dimineața, o porțiune a autostrazii A2 București – Constanța a fost inchisa din cauza condițiilor meteo nefavorabile. De asemenea, tot din cauza viscolului puternic, autoritatile au decis sa inchida mai multe drumuri din Braila, Buzau, Ialomita, Constanta si Tulcea.

- Trenurile care circula pe magistrala Bucuresti-Constanta vor inregistra intarzieri din cauza restrictiilor impuse de sambata seara de CFR SA, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza CFR Calatori printr-un comunicat."Pe fondul conditiilor meteorologice nefavorablie care afecteaza…

- Duminica este ultima din acest an in care mai puteți urca pe Transfagarașan și Transalpina, unele dintre cele mai frumoase drumuri din Romania. De luni, 6 noiembrie, ambele șosele se vor inchide, incepand cu ora 08.00, din cauza condițiilor meteorologice. Anunțul a fost facut de Compania Naționala de…