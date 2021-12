Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sighetu Marmației, in parteneriat cu Centrul Cultural, Muzeul Satului Maramureșean și Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Sighetu Marmației/Facultatea de Geografie, organizeaza in Muzeul Satului Maramureșean, pe data de 27 decembrie 2021, a LIII-a ediție a Festivalului de datini și obiceiuri…

- Sarbatorile de iarna 2021. Odata cu venirea sarbatorilor de iarna asistam la cele mai frumoase tradiții și obiceiuri romanești. Aceste obiceiuri și datini, așa cum au fost pastrate, reprezinta caracteristica vieții noastre naționale romanești.

- Sambata, 18 decembrie, Muzeul Satului din Baia Mare a gazduit cea de-a XIII-a ediție a evenimentului „Craciun in Maramureș”, in organizarea caruia și-au unit eforturile Consiliul Județean Maramureș, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii…

- Cu un nou primar, municipiul Campulung va experimenta și o manifestare culturala noua, la inceputul saptamanii viitoare urmand sa se desfașoare prima ediție a Festivalului Național de Colinde, Datini și Obiceiuri de Iarna ”Iata, vin colindatorii!”.Evenimentul plasat pe scena deja montata in Piața Primariei…

- Festivalul de datini si obiceiuri de iarna ”Din strabuni, din oameni buni …”, care are loc anual la Botosani, va fi organizat cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, conform organizatorului – Centrul Creației Populare Botoșani. Festivalul va avea loc duminica 19 decembrie 2021,…

- In perioada sarbatorilor de iarna, Wizzair suplimenteaza frecvența zborurilor de la doua la trei curse catre Memmingen-Munich și Budapesta. ,,In urma creșterii cererii și interesului pentru destinațiile operate de la Aeroportul Targu Mureș, in perioada sarbatorilor de iarna, Wizzair suplimenteaza frecvența…

- Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, in perioada 7 decembrie 2021 – 16 ianuarie 2022, la Palatul Culturii, expoziția temporara „Datini și obiceiuri de iarna. Recuzita din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei”. Expoziția iși propune sa…