Salvamont Romania a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, a intervenit de urgența pentru salvarea a 20 de persoane aflate in zone montane. ”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National s-au primit 21 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor”, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Salvamont. […] The post In 24 de ore, 20 de persoane au fost salvate de Salvamont appeared first on Puterea.ro .