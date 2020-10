În 23 de unități administrative din județul Prahova rata de infectare depășește 1,5 la mie Prefectura Prahova anunța ca sunt aproape o mie de cazuri de COVID-19 active in județ, mai mult de o treime fiind in municipiul Ploiești. Potrivit sursei citate, din cele 985 de cazuri active, 331 sunt in municipiul Ploiesti, care are o rata de infectare de 1,47 la mia de locuitori. Aceeasi rata este consemnata si in dreptul municipiului Campina, care are 53 de cazuri active. In 23 dintre cele 104 unitati administrativ-teritoriale ale judetului a fost depasita rata de infectare de 1,5 cazuri la mia de locuitori, fiind vorba despre patru orase, respectiv Baicoi, Breaza, Plopeni si Urlati, si 19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cadre didactice din judetul Maramures, sportivi, un judecator si angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au fost confirmati pozitivi la infectia cu virusul SARS-CoV-2, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Violeta Stoica Președintele Consiliului Județean Prahova și primarii celor 104 localitați prahovene, alaturi de consiliul județean și consiliile locale rezultate in urma alegerilor din 27 septembrie vor lua decizii pentru prahoveni in umatorii patru ani. Duminica, prahovenii au ales cine ii va reprezenta…

- F. T. Joi, 17 septembrie. Incendiu de vegetatie uscata la Valcanesti. Suprafata afectata ? Nu conteaza. Nu conteza, cat timp un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a suferit arsuri grave pe o mare suprafata a corpului. Conteaza faptul ca a fost resuscitat de doua ori pana sa fie readus la viata…

- V. Stoica Incepand de ieri, pe raza județului Prahova au fost redeschise toate restaurantele și cafenelele, in interiorul cladirilor hotelurilor, dar și salile de jocuri de noroc, in toate localitațile din Prahova. Potrivit Instituției Prefectului, decizia a fost luata in baza analizei din ultimele…

- Autoritatile prahovene mentin decizia de redeschidere a restaurantelor, cafenelelor si salilor de jocuri de noroc care functioneaza in hoteluri sau in spatii inchise in toate localitatile din acest judet, chiar si in cele in care rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 depaseste 1,5 la o mie de locuitori.…

- Se deschid toate restaurantele și cafenelele din Prahova, deși in mai multe localitați rata de infectare este mai mare de 1,5/1000 de locuitori. Reprezentanții Prefecturii Prahova anunța ca incepand de marți vor fi reluate operațiunile cu publicul ale operatorilor economici care desfașoara activitați…

- V. Stoica In județul Prahova a crescut din nou numarul cazurilor noi de coronavirus, ieri fiind raportate oficial alte 87 de persoane diagnosticate cu Covid-19. Astfel, numarul total de infectari de la inceputul pandemiei pe raza județului Prahova se apropie de 4.000 (ieri fiind 3.986). Direcția de…

- N.D. Cu scopul de a avea o mai buna reprezentare in fața electoratului, in Prahova, tot mai multe partide iși unesc forțele pentru a merge impreuna la alegerile locale din aceasta toamna. Astfel, Organizațiile județene ale Partidului Social Democrat, PRO Romania și Partidului Puterii Umaniste (Social-Liberal)…