Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu inceputul noului an școlar 2023-2024, elevii și parinții sunt cu ochii pe calendarul instituțiilor de invațamant, urmarind cu interes zilele libere legal acordate. Ministerul Educației a stabilit deja datele exacte ale acestor perioade de respiro binevenite in cadrul anului școlar. Prima vacanța…

- Anul 2023 se apropie cu pași repezi spre final, iar romanii au motive de bucurie odata cu zilele libere de sarbatori. Zile libere Craciun 2023 – cat timp liber vor avea angajați romani de Craciun? Veștile nu sunt prea bune pentru angajați, deoarece Craciunul și Revelionul nu vor aduce prea multe zile…

- De anul viitor vor fi 17 zile libere legale pentru romani. Anul acesta aveam doar 15. Inca de la inceputul anului 2023 guvernanții au decis ca inca doua zile sa fie adaugate in lista zilelor libere legale din Romania. Acestea sunt 6 ianuarie și 7 ianuarie, mai exact Boboteaza și Sfantul Ion. In 2024…

- In 2024 sunt declarate prin lege 17 zile libere. 7 zile libere vor pica in weekend, iar 10 zile libere legale vor fi in timpul saptamanii. Incepand din anul 2024, angajații romani vor beneficia de zile libere noi de la stat. Zilele de 6 ianuarie, și de 7 ianuarie, respectiv de Boboteaza și Sfantul Ion,…

- In anul 2024 vor fi mai multe zile libere pentru angajați. Aceștia se vor bucura de cateva zile libere legale, in care vor putea sta acasa cu familia și vor da uitarii problemele de la locul de munca. Partea proasta este ca șapte din totalul zilelor libere din 2024 vor pica in weekend, cand oricum mare…

- Horoscopul de weekend ne spune ca schimbarile pot fi inevitabile odata ce Venus iese din retrograd. Acest eveniment poate modifica traiectoria vieții noastre in anumite domenii, precum finanțele sau cariera. Totuși, poate fi, de asemenea, o oportunitate de a ne pune ordine in viața și de a reevalua…

- Anul 2023 a fost un an cu noroc pentru romani, in ceea ce privește zilele libere legale și posibilitatea de a face ”punți” pentru a obține minivacanțe. In anul 2024, situația nu va fi la fel de buna, asta pentru ca multe zile libere legale vor pica in weekend sau chiar in mijlocul saptamanii și va fi…

- Zile libere 2023: Weekend prelungit pentru angajați, de Sfanta Maria, intre 12 și 15 august. Cum vor fi recuperate zilele libere Zile libere – Minivacanța de patru zile de Sfanta Maria 2023: Sarbatoarea creștin-ortodoxa a Adormirii Maicii Domnului aduce romanilor o minivacanța de patru zile, in perioada…