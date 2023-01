În 2023 se așteaptă scăderi masive la prețurile apartamentelor Anul 2022 a fost perceput ca un an al scumpirilor pe piata rezidentiala, iar printre dificultatile imobiliare intalnite de cei aflati in cautarea unei locuinte, pe langa cresterile de pret, s-au regasit si ratele dobanzilor si tarifele la utilitati, scrie stiripesurse.ro . Agentii imobiliari si potentialii cumparatori de locuinte se asteapta la o scadere a preturilor locuintelor in 2023, in vreme ce pentru dobanzile la creditele ipotecare estimarile sunt mai degraba de crestere, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro impreuna cu OLX. Intrebati cum se asteapta sa evolueze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2022 a fost considerat un an al scumpirilor pe piata rezidentiala, cei aflati in cautarea unei locuinte fiind confruntati cu cresteri de preturi, dar si cu probleme privind ratele dobanzilor si tarifele la utilitati, dupa cum scrie Ziarul Financiar.

- In anul 2022, prețul locuințelor a cunoscut o creștere de 6%. Mai exact, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat. Prețurile locuințelor au fost influențate de mai mulți factori, printre care se numara și creșterea costului de construcție dar și…

- Potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro, in 2022, cererea de locuințe din marile orașe a inregistrat un declin semnificativ, comparativ cu anul 2021, insa numarul tranzacțiilor a crescut la nivel național. In Timișoara, prețul unui metru patrat util a crescut ușor, de la 1.378 de euro la 1.454…

- Preturile mondiale ale produselor alimentare au scazut in decembrie si au ajuns sub nivelul la care se aflau in urma cu un an, dupa un an marcat de ”explozia” cursurilor, anunta vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii…

- Consumatorii germani vor trebui sa suporte, cel putin inca un an, preturi mari la gaze naturale, dupa ce cotatiile au explodat ca urmare a reducerii livrarilor de gaze rusesti, a declarat miercuri ministrul german al Economiei, Robert Habeck, intr-un interviu pentru DPA citat de Agerpres.

- Sfarșitul de an vine pe piața imobiliara romaneasca și cea timișoreana cu scaderi mici de preț. In luna noiembrie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,2% fața de luna anterioara. Valoarea medie de listare pentru o proprietate…

- Florin Spataru a fost intrebat, marti, la Digi 24, care sunt previziunile la Guvern in conditiile in care comisarul european pentru Economie a declarat ca Europa va intra in recesiune in aceasta iarna. “O parte din aceste informatii ne-au parvenit la Ministerul Economiei, tocmai de aceea am si aceasta…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,82 dolari, sau 3,1%, la 86,96 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai scazut nivel din 28 septembrie, de 85,80 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,63 dolari, sau cu 3,2%, la 79,01 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri…