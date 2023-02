În 2023, orașul Cugir are cel mai mare buget din toată istoria sa In acest an, orașul Cugir are cel mai mare buget din toata istoria sa. In valoare de 170.505.4808 lei, veniturile bugetare de anul acesta sunt mai mari cu: + 23% fața de 2022, + 50% fața de 2021, + 40% fața de 2020, + 64% fața de anul 2019, + 76% fața de 2018. Potrivit […] The post In 2023, orașul Cugir are cel mai mare buget din toata istoria sa first appeared on cugirinfo.ro | stiri Cugir | ziar Cugir . Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Orașul paralel: Fabric” , a doua parte a trilogiei care a cuprins spectacole din cartierele Iosefin (premiera in 2021), Fabric (2022) și Elisabetin (2023), parte a programului capitalei europene a culturii, va avea trei noi reprezentații in 15, 16 și 19 ianuarie, de la ora 17;00, și va fi o ocazie…

- Scolile din orasul pakistanez Lahore, clasat miercuri ca fiind cel mai poluat din lume, potrivit unui organism de masurare a calitatii aerului, vor fi inchise doua zile pe saptamana pentru a proteja sanatatea elevilor, in urma unei decizii a unui tribunal local, relateaza AFP. Fii la curent cu…

- Orașul din Romania unde se caștiga cei mai mulți bani. Acolo, salariile depașesc 1.000 de euro net pe luna. Cum arata topul județelor unde romanii sunt bine platiți și cu cat au crescut veniturile oamenilor in ultimele luni, in funcție de locul unde sunt stabiliți.

- Municipiul Pitești a reușit in acest an o performanța greu de egalat, reușind sa atraga finanțari din fonduri nerambursabile cu aproape 20 de milioane lei mai mari decat propriul buget anual.

- "Aceasta este cea mai grea iarna de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace", a declarat Klitschko pentru tabloidul german Bild, in comentarii care vor fi publicate miercuri. Orașul trebuie sa fie pregatit pentru "cel mai rau scenariu" de intreruperi generalizate ale energiei electrice la temperaturi…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs vineri seara, pe DN 7, la intrare in orașul Calimanești, Valcea. Potrivit ISU Valcea, in accident au fost implicate un tir și un autocar in care se aflau 16 persoane. ”Evenimentul s-a produs in jurul orei 20.30, la intrarea in orașul Calimanești,…

- Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea privind organizarea atacului cu bomba de duminica dintr-o zona turistica din Istanbul, in urma caruia 6 persoane au fost ucise. Ministrul de Interne din Turcia a acuzat Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), dar organizația a respins orice implicare, la fel…

- Franta a anuntat ca va permite andocarea unei nave cu 200 de migranti in orasul-port Toulon, dupa ce ambarcatiunea a fost blocata pe mare mai mult de doua saptamani. Italia a refuzat sa permita debarcarea migrantilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…