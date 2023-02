Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lapovița sacaitoare, Bucureștiul s-a ascuns sub un strat de ninsoare, care continua și sambata sa creasca. Din cauza vremii, „tricolorul” a avut de suferit. Capitala se afla sub cod galben de ninsoare pana duminica, 29 ianuarie, ora 10.00. De vineri seara, in București s-a pus primul strat de…

- Arhitectul George Vasiliu avea doar 25 de ani și era consilier local USR in București. Decesul a fost anunțat, intr-o postare pe Facebook, de Radu Mihaiu, primarul Sectorul 2 al Capitalei. „Un tanar de 25 de ani s-a stins in lupta cu o boala teribila. Era cel mai tanar consilier local al Sectorului…

- 1.029 de imobile din Capitala au probleme in ceea ce privește alimentarea cu agentul termic și cu apa calda, arata o situație prezentata de Compania Municipala Termoenergetica București. 457 de imobile/ blocuri prezinta deficiențe in alimentare, in timp ce 572 de imobile/ blocuri au apa calda și caldura…

- Apa Nova are un amplu program de investitii, pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si canalizare, in Capitala, care se va intinde pe mai multi ani si care ajunge la aproximativ 230 de milioane de euro. Prin extinderea contractului de concesiune, Apa Nova va asigura in urmatorii 11…

- Partidele de dreapta au obligatia "sa stranga randurile" si sa le explice oamenilor ca ar fi "o mare catastrofa" ca in 2024 bugetul Capitalei sa incapa din nou pe mana PSD, a declarat duminica presedintele PMP, Eugen Tomac, prezent la evenimentul de lansare a organizatiei Forta Dreptei Bucuresti.…

- Situatia din Capitala nu este fara precedent. Am mai avut guverne care au luptat cu bucurestenii, nu cu administratia. Guvernul actual, aceasta majoritate ipocrita din Parlament, nu lupta cu primariile, nu lupta cu administratia. Lupta cu bucurestenii. Si aveti obligatia, avem obligatia sa strangem…

- ”Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti dezvolta infrastructura de metrou dincolo de Soseaua de Centura a Capitalei, catre comuna Berceni. Noul traseu al magistralei M2, care pleaca de la statia Tudor Arghezi, va avea o lungime de trei kilometri ce va putea fi parcurs intr-un interval de 10 minute, in…

- Rusia a reusit sa isi mentina bugetul federal pe surplus in luna octombrie, in pofida cresterii cheltuielilor pentru razboiul din Ucraina, in conditiile in care o taxa pe profiturile exceptionale ale grupului de stat Gazprom PJSC a adus miliarde de ruble la bugetul statutului, transmite Bloomberg,…