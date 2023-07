Stiri pe aceeasi tema

- Institutia Ombudsmanului European a anuntat miercuri o ancheta asupra celui mai tragic naufragiu din Europa din ultimii ani, respectiv asupra modului in care Agentia Europeana pentru politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex) si-a indeplinit atributiile de salvare cand ambarcatiunea in cauza…

- SIDA (sindromul imunodeficientei umane dobandite) este o afecțiune devastatoare, cauzata de virusul HIV, insa comunitatea internaționala dispune de mijloace puternice pentru prevenirea și tratamentul acestei infecții. “Avem o solutie daca ii urmam pe liderii statelor care au luat decizia politica de…

- Rusia incearca sa garanteze țarile din Africa și Orientul Mijlociu ca, dupa rebeliunea șefului Wagner, Kremlinul va putea prelua controlul asupra mercenarilor care „lucreaza” pe aceste continente, conform The Wall Street Journal. Rusia, care de ani de zile a negat orice legatura cu Wagner, incearca…

- Cel mai mic procent de oameni care lucreaza la un computer in tarile Uniunii Europene se afla in Romania, Bulgaria și Grecia, arata datele publicate de Agentia Europeana de Statistica Eurostat, citata de agenția Rador. Mai exact, in 2022, ponderea angajatilor cu varste cuprinse intre 15 și 74 de ani…

- Un studiu realizat de Oficiul European pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO) indica faptul ca aproape trei sferturi (72%) dintre cetațenii romani achiziționeaza intenționat bunuri ilicite, plasand Romania in fruntea clasamentului la nivelul Uniunii Europene in acest sens. In contrast, doar 9% dintre…

- Sine ira et studioAud multe voci, de ceva timp incoace, care pretind ca politica facuta pe criterii geopolitice in Basarabia reprezinta o pista falsa, inșelatoare. Ca mai intai sa ne rezolvam lucrurile in ograda noastra, apoi vom avea timp sa ne jucam și de-a Estul versus Vestul. Ca oamenii de aici…

- Premierul conservator Kyriakos Mitsotakis incearca duminica sa caștige un al doilea mandat la alegerile legislative din Grecia care se anunta foarte stranse și al caror rezultat l-ar putea obliga la un nou scrutin in lipsa unei majoritați stabile. La aproape trei luni de la o vasta mișcare de furie…