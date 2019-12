In 2020 va fi mai avantajos credit prima casa sau cazare regim hotelier?

Stiri pe aceeasi tema

- …multe alte evenimente, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, ce urmeaza a se desfașura pe parcursul lunii decembrie 2019. Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea este convocat de indata, astazi 14 noiembrie 2019, pentru a vota proiectul de hotarare privind „aprobarea calendarului evenimentelor festive…

- In acelasi timp, proiectul permite si crearea registrelor electronice privind unitatile de cazare clasificate, agentiilor de turism, patrimoniului turistic, dar si cel al numarului de turisti cazati in unitatile de cazare din Romania. "Este necesar ca la nivelul Ministerului Turismului sa…

- Asociatia Profesionala de Transport Alternativ (APTA) solicita presedintelui Klaus Iohannis promulgarea in regim de urgenta a Legii de aprobare a OUG nr. 39/2019 privind transportul alternativ potrivit Agerpres. "Asociatia noastra se dezice total de fata de scrisoarea deschisa ce v-a fost adresata…

- In mai putin de doua saptamani incepe cel mai mare pelerinaj religios din tara noastra, cel la moastele Sfintei Parascheva de la Iasi. Cei care vor sa ajunga acolo, si sunt cu siguranta multi, trebuie sa stie ca aproape 90% din locurile de cazare din tot judetul sunt deja rezervate.

- In data de 24.09.2019, in jurul orei 20.00, la Poliția Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie, care, in calitate de asistent social, a sesizat faptul ca din centrul maternal in care isi desfasoara activitatea, doua minore au plecat voluntar, una dintre ele avand și un copil in varsta de 2…

- Turiștii ar urma sa fie taxați cu cel puțin 1% din costul total al serviciului de cazare, potrivit unui vot de modificare a legii turismului, dat in Comisia Economica de Industrii și Servicii din Senat. Momentan, aceasta taxa este facultativa, dar ea ar putea in viitorul apropiat sa devina obligatorie.…

- Republica Moldova intentioneaza sa solicite un credit de urgenta pentru achizitionarea si stocarea a aproape 400 de milioane de metri cubi de gaze in lunile ianuarie si februarie 2020, transmite IPN.