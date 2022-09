În 2020 procesul de gestionare a pandemiei COVID-19 a fost politizat, IDIS La doi ani și jumatate de la declanșarea pandemiei COVID-19, autoritațile din domeniul sanatații nu au aplicat nimic din lecțiile invațate. Iar daca ne vom confrunta cu o alta pandemie, autoritațile vor face aceleași greșeli și vor avea aceleași probleme. Concluzia aparține participanților la dezbaterea organizata de IDIS „Viitorul” pe platforma Agendei Naționale de Business. Potrivit specialiș Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare nu se așteapta acum la „fenomene deosebite” in ce priveșete pandemia, dar va fi o noua creștere a numarului de cazuri in septembrie. „Ne cam adunam dupa 10 septembrie”, spune Adriana Pistol.

- Autoritațile au anunțat in ultimul bilanț, cel de marți, 9.864 de cazuri noi de COVID. Totodata, au fost raportate și 43 de decese, dintre care doua raportate anterior intervalului de referința.Ministerul Sanatații va anunța in bilanțul de la ora 13:00 numarul de cazuri de COVID inregistrate in ultimele…

- Autoritațile au anunțat duminica, 31 iulie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.079 de cazuri noi de COVID.La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.De la ultima informare transmisa de autoritați, au fost…

- Autoritațile au anunțat in ultimul bilanț transmis, cel de joi, 28 iulie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.339 de cazuri noi de COVID, la peste 28.000 de teste efectuate. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese. Numarul…

- Majoritatea locurilor publice și a mijloacelor de transport in comun sunt inchise timp de trei zile intr-un district din Wuhan. Locuitorilor din anumite zone considerate a fi de mare risc le este interzis sa-și paraseasca locuințele. Autoritațile au decis masuri de izolare dupa ce au descoperit mai…

- Pe motiv ca in aceasta perioada se inregistreaza un trend ascendent al cazurilor de infecție cu virusul SARS-Cov-2, Direcția de Sanatate Publica Bacau considera ca se impun o serie de masuri de sanatate publica adecvate pentru a evita presiunea asupra sistemului sanitar. Astfel, DSP susține ca in ultimele…

- Articolul Finalizare proiect „Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca in contextul extinderii pandemiei” apare prima data in Curierul National .

- Una dintre principalele lecții ale celor doi ani de pandemie este importanța politicii de reducere a riscurilor, care și-a demonstrat capacitatea de a micșora șansele de dezvoltare a unei forme grave a bolii. Specialiștii spun ca aceasta abordare nu este una noua și ca, fara sa cunoaștem acest lucru,…