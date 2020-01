Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare mai multe proiecte ce vizeaza reabilitarea unor cladiri de patrimoniu, proiecte finanțate cu fonduri europene. Un astfel de proiect este cel care vizeaza consolidarea, restaurarea si punerea in valoare a imobilului in care a funcționat Tribunalul Vrancea. Deja,…

- Consiliul Județean va impaduri 27,6 hectare de teren in compensare pentru proiectul Amenajarea ariei naturale de interes local Crang Petrești. Consiliul Județean Vrancea a aprobat in ședința ordinara modificarea indicatorii tehnico-economici pentru lucrarile la proiectul de hotarare privind „Instalare…

- Consiliul Județean Vrancea anunța ca pe drumul județean DJ 205 R, tronsonul intersecție DN2-E85- Premium Porc- interior Slobozia Cioraști, se lucreaza la infrastructura rutiera! Astfel, se executa casete de largire a drumului și podețe casetate, urmand pregatirea in vederea asfaltarii. „Ne cerem scuze…

- In perioada 28.11.2019 / 01.12.2019 in județul Vrancea se va desfașura prima ediție a Festivalului de Teatru Tanar “Ora de Teatru”. “Ora de Teatru” este un proiect finanțat de catre Consiliul Județean Vrancea și organizat de catre Asociația Protha Panciu in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Cultura…

- Actualul Spital Județean este modernizat permanent, pana cand noul spital va deveni funcțional a anunțat Consiliul Județean Vrancea. „Vrancenii merita servicii de calitate! Pentru mine reprezinta o prioritate construirea unui nou spital județean, dar pana cand acesta va deveni funcțional, trebuie știut…

- Consiliul Județean Vrancea a alocat 78 de milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte de investiții ce vizeaza reabilitarea unor drumuri județene. Este vorba de cofinanțarea unor cheltuieli care nu sunt suportate din Fondul de Dezvoltare și Investiții, aflat la dispoziția Guvernului. Este vorba…

- PSD a suplimentat, surprinzator, ordinea de zi a Comisiei Juridice din Camera Deputatilor cu doua proiecte USR: initiativa Fara penali in functii publice si abrogarea legii recursului compensatoriu, sustin surse politice pentru Adevarul. USR a conditionat votarea Guvernului Orban de adoptarea celor…

- Consiliul Județean Vrancea a scos din nou la licitație proiectul de investiții „Reabilitare energetica și lucrari conexe Spitalul Județean de Urgența Sf. Pantelimon Focșani, secția Pneumoftiziologie”. Obiectul procedurii este unul mixt, conținand atat prestarea de servicii cat și execuția de lucrari.…