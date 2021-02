Stiri pe aceeasi tema

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor, care s-au cifrat la 84 miliarde lei anul trecut, un an marcat de criza de sanatate COVID 19, se situeaza usor peste nivelul imprumuturilor noi accesate in anul 2019 si ocupa o pondere de aproape o treime in soldul creditului neguvernamental,…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in noiembrie 2020, la 4,64 miliarde de lei, in crestere cu 2,5% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 7,2%, la 1,67 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut, in luna noiembrie 2020, cu 0,7% fata de luna octombrie 2020 (0,5% in termeni reali), pana la nivelul de 281 miliarde lei, anunța Banca Nationala a Romaniei. Creditul in lei, cu o pondere de 69,3% in volumul total al creditului…

- În primele zece luni ale anului 2020, bancile din România au acordat credite noi populației și companiilor în valoare de 67,42 miliarde lei, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie, au transmis luni oficialii Asociației Române…

