Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2020, Inspectoratul General pentru Imigrari poate emite avize de angajare/detasare pe teritoriul Romaniei pentru 30.000 de cetateni straini, lucratori nou-admisi, informeaza marti IGI, printr-un...

- In anul 2020, Inspectoratul General pentru Imigrari poate emite avize de angajare/ detasare pe teritoriul Romaniei pentru 30.000 de cetateni straini, lucratori nou-admisi, informeaza marti IGI, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei citate, numarul avizelor de munca stabilit pentru 2020…

- * Aceștia sunt Adrian Voinea și, post mortem, George Bucuroiu Consiliul Local al Municipiului Focșani, la propunerea primarului Cristi Valentin Misaila, va avea de hotarat in ședința de astazi daca va acorda titlurile de Cetațean de Onoare al Municipiului pentru doi mari oameni ai tenisului romanesc.…

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a infracționalitații transfrontaliere, pe parcursul a 24 de ore, polițiștii de frontiera au inregistrat mai multe acțiuni ilegale.

- Un accident rutier s-a produs astazi in jurul orei 16:20 pe DN2E85, in zona localitații Popești. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul rutier se desfașoara pe un fir, alternativ, pe DN 2 Focșani – Ramnicu Sarat, la kilometrul 171, in zona localitații…

- Inainte de a fi propus ministru, deputatul PNL, Ion Ștefan a investit 1,4 milioane lei in campania electorala a liberalilor pentru alegerile europarlamentare din acest an insa fara sa declare aceste venituri in declarația de avere. Atent sa nu ramana pe pierdere, deputatul liberal a facut acest lucru…

- Anul viitor ar mai putea intra pe piața de munca din Romania inca 30.000 de muncitori straini, conform unui proiect de Hotarare al Ministerului Muncii. Pentru acest an, contingentul a fost tot de 30.000, dupa ce inițial s-a aflat la 20.000, iar apoi a fost marit printr-un act normativ cu 10.000. “Raportat…