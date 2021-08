În 2020, au fost efectuate lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 25.189 hectare Lucrarile de regenerare a padurilor au fost efectuate in 2020 pe o suprafata de 25.189 hectare, din care pe 17.162 hectare (68,1%) au fost regenerari naturale, cu 1.146 hectare mai mult decat in anul 2019, iar pe 8.027 hectare (31,9%) regenerari artificiale (minus 416 hectare), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, scrie Agerpres . Cea mai mare parte din regenerari, respectiv 99,6%, s-au efectuat pe terenuri in fondul forestier, 0,3% pe terenuri din afara fondului forestier si 0,1% pe terenuripreluate in fondul forestier. Anul trecut, suprafata regenerata a crescut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Proiectul de imbunatatire a sistemelor de comunicatii operative a demarat in 2018, fiind absolut necesar in zonele unde sunt prezente instalatii electrice, dar unde nu ajunge semnalul de telefonie mobila sau in situatiile in care retelele de telefonie nu sunt functionale. Noul sistem de radio-comunicatii…

- Avertizarea emisa de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) este valabila in intervalul duminica, 4 iulie, ora 13.00 - luni, 5 iulie, ora 0.00.Hidrologii au instituit cod galben de inundații in sase bazine hidrografice si pe raurile din Dobrogea, potrivit Agerpres. Viseu,…

- Delgaz Grid a scos la licitație un contract de lucrari de peste 365 de milioane in mai multe județe, intre care și Hunedoara. Contractul prevede proiectarea si executia racordurilor de gaze naturale pe raza de activitate a Delgaz Grid S.A. lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz…

- As many as 71 deaths - 37 men and 34 women - in SARS-CoV-2 patients have been reported in the last 24 hours, including 53 from 2020 and early this year that were entered in the database by the public health directorates at the request of the Health Ministry, the Strategic Communication Group (GCS),…

- Pana astazi, 32.028 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 15.06.2021 (10:00) – 16.06.2021 (10:00) au fost raportate 71 de decese (37 barbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- In cursul dimineții de astazi, 16 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 96 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 32.028. In intervalul 15.06.2021 (10:00) – 16.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 71 de decese (37 barbați și 34 femei), ale unor pacienți…

- Pana astazi, 31.383 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 08.06.2021 (10:00) – 09.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 228 de decese (122 barbați și 106 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus,…

- Pana astazi, 11 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.067.887 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.017.047 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.156 cazuri noi…