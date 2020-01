Lunile cu cele mai multe acte de nastere intocmite au fost mai (779) si iulie (744) la polul opus situandu-se aprilie (541) și decembrie (549). „Pentru al doilea an consecutiv, top 3 cele mai alese prenume si-a pastrat aceeasi configuratie. Pentru baieți Andrei (572), Stefan (322), Alexandru (304) iar pentru fete Maria (1000), Elena (409), Ioana (372). Tot in urma acestei analize am remarcat faptul ca parintii au pastrat trendul ultimilor ani și au decis sa atribuie cate 2 prenume copiilor (74%)”, a declarat Marius Bodoga, Director Executiv DLEP Iasi. In conformitate cu legislatia in materia actelor…