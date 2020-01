Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal a publicat, in mediul online, una dintre cele mai frumoase fotografii din anul ce tocmai s-a incheiat. In ultima zi din 2019, Rafael Nadal a postat, pe contul sau de Instagram, o fotografie in care apare alaturi de soția sa, chiar in ziua nunții lor.In dreptul…

- Multi oameni iubesc testele psihologice, scrie mesajeinspirationale.com. Citeste si IGNATUL PORCILOR 2019. Ce trebuie sa faci ca porcul taiat sa aiba o carne gustoasa Unii fac astfel de teste pentru a testa sau intelege ceva, iar unii chiar se distreaza si folosesc rezultatul pentru…

- Tragedie in Germania, unde cel putin o persoana si-a pierdut viata si 25 au fost ranite in urma unei explozii care s-a produs, in aceasta dimineata, intr-o localitate din centrul tarii.

- Fiecare nativ al unei zodii are anumite așteptari și aspirații de la persoana de langa, iar pana gasește persoana potrivita poatr trece mult timp, scrie kfetele.ro. Iata care este partenerul ideal pentru fiecare zodie in parte și ce calitați trebuie sa indeplineasca. Citeste si HOROSCOP 2020.…

- Din perspectiva psihologica, putem spune ca sunt anumite persoane care isi doresc in mod excesiv sa bucure sau sa implineasca asteptarile persoanelor din jur, de foarte multe ori, in detrimentul propriilor interese. In mod particular, putem spune ca aceste persoane care renunta sau isi neaga…

- Un accident feroviar mortal a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe raza localitații clujene Jucu. Tragicul eveniment s-a produs pe secția de cale ferata 401, la kilometrul feroviar 5+907 metri, in zona unei treceri la nivel cu calea ferata din localitatea Jucu, județul Cluj. Trenul Regio 14435,…

- Pietoni și bicicliști din Timișoara au luat atitudine dupa ce saptamana trecuta o femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni. Vineri seara, pietoni și biciclisști, la chemarea Verde pentru Biciclete, au iluminat trecerea de pietoni de la Pasajul Jiul, acolo unde in noaptea de marți…